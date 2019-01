La Cina non rinuncerà all'uso della forza contro gli indipendentisti a Taiwan

La Cina non rinuncerà all'uso della forza per combattere le forze indipendentiste a Taiwan. Lo ha ribadito il presidente cinese Xi Jinping, chiarendo che la Cina si "riunificherà". Pechino "si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie" contro le "forze esterne" che agiscono contro la riunificazione pacifica e "contro le azioni separatiste", ha avvertito senza mezzi termini il presidente cinese in un discorso solenne.