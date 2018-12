Cina, media: arrestato un ex diplomatico canadese

L'ex diplomatico canadese Michael Kovrig è stato arrestato in Cina. Lo riporta il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post. Il fermo arriva a pochi giorni di distanza dall' arresto in Canada della figlia del fondatore di Huawei , Meng Wangzhou, con l'accusa di aver violato le sanzioni americane trattando con l'Iran. Dal 2017 Kovrig lavora per l'International Crisis Group, un'organizzazione di prevenzione dei conflitti.

Esperto canadese del nordest dell'Aria, Kovrig in passato ha lavorato come diplomatico a Pechino, Hong Kong e all'Onu, mentre da febbraio del 2017 lavora a tempo pieno per l'International Crisis Group, un'organizzazione di prevenzione dei conflitti. L'Icg ha chiesto una "liberazione rapida" di Kovrig "in tutta sicurezza". Nessun commento sull'arresto dalle autorità cinesi.



Il primo dicembre la direttrice finanziaria della cinese Huawei, Meng Wanzhou, è stata arrestata all'aeroporto di Vancouver, in Canada, su richiesta degli Usa, iniziativa che ha sollevato la collera di Pechino. La Cina "non resterà con le braccia conserte" se i suoi cittadini vengono "maltrattati" all'estero, ha promesso martedì il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi.



Wp: "Trump condannerà la Cina per spionaggio e hackeraggio" - Intanto l'amministrazione Trump si prepara ad una serie di azioni questa settimana per condannare gli hackeraggi e lo spionaggio economico da parte della Cina. Lo scrive il Washington Post, citando dirigenti Usa. Previsti anche l'incriminazione di vari hacker sospettati di essere legati all'intelligence di Pechino, con tanto di sanzioni.