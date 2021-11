La Cina condanna apertura ambasciata di Taiwan in Lituania

-afp

Taiwan ha aperto di fatto un'ambasciata in Lituania in una svolta diplomatica per l'isola, ignorando la forte opposizione di Pechino alla mossa che ha nuovamente espresso la sua rabbia e ha avvertito delle conseguenze. La Cina ha condannato l'apertura come un "atto estremamente eclatante": "Chiediamo che la parte lituana corregga immediatamente la sua decisione sbagliata", ha affermato il ministero degli Esteri cinese Wang Yi in una nota.