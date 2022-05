La Casa Bianca: in Ucraina sarà una guerra lunga, dobbiamo prepararci

Quella in Ucraina "sarà una guerra lunga e dobbiamo prepararci".

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca confermando la valutazione dei servizi di intelligence americani. "Continuiamo ad essere aperti ad una soluzione diplomatica in Ucraina ma non vediamo nessun segnale da parte della Russia che voglia impegnarsi in questo percorso".