L'ultimo viaggio della regina Elisabetta: il feretro arrivato a Edimburgo

Il feretro della regina Elisabetta è arrivato a Edimburgo attraversando il Queensferry Bridge, ponte dedicato alla sovrana e da lei inaugurato nel 2017.

Un lungo applauso ha quindi accompagnato il corteo funebre che ha attraversato il Royal Mile, nel cuore della città vecchia. Le spoglie della sovrana, accolte ora al palazzo di Holyroodhouse, lunedì verranno trasferite nella vicina cattedrale di St. Giles dove resteranno fino a martedì, quando avverrà il trasferimento a Londra. Mercoledì il feretro verrà poi spostato da Buckingham Palace al Parlamento per rimanere esposto pubblicamente fino ai funerali di Stato in programma per il 19 settembre all'abbazia di Westminster.