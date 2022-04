L'Ucraina all'Ue: "Servono sanzioni sull'energia e più armi"

"Sono tre gli strumenti che possono fermare la Federazione Russia", secondo il governo ucraino.

Il primo prevede "sanzioni forti" alla Russia, soprattutto nel settore energetico. Il secondo l'aumento delle forniture militari a Kiev, "armi necessarie qui adesso, anche per impedire alla Russia di entrare in Europa con le sue mire espansionistiche". Il terzo strumento consiste nel "creare un'immagine completamente negativa della Russia per distruggere il lobbismo residuale russo che ancora c'è in alcuni Paesi europei".