L'Onu condanna lo stupro come arma di guerra

Il Consiglio di sicurezza Onu ha approvato una risoluzione contro la violenza sessuale durante i conflitti, volta a contrastare l'uso dello stupro come arma di guerra. I voti a favore sono stati 13, mentre Russia e Cina si sono astenute. Gli Usa avevano minacciato il veto perché nel testo si parlava di assistenza alla "salute riproduttiva", che per estensione implicava il sostegno all'aborto per le vittime. Il nuovo testo ha eliminato quel riferimento.