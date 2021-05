L'Ema avvia l'esame del vaccino cinese di Sinovac

Ansa

L'Ema ha avviato l'esame (in "rolling review") del vaccino sviluppato dalla cinese Sinovac. Lo annuncia l'Agenzia europea su Twitter. Sulla base "di risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e studi clinici si ipotizza che "il vaccino inneschi la produzione di anticorpi che colpiscono il Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19, e possa aiutare a proteggere dalla malattia", si legge in una nota dell'Ema.