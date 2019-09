L'Austria rilancia il tema del doppio passaporto per gli altoatesini

Grazie ai voti dei popolari Oevp e dell'ultradestra Fpoe, il Parlamento austriaco ha approvato un emendamento che rilancia il tema del doppio passaporto per gli altoatesini. Il documento, che non è stato votato dai socialdemocratici e dagli altri partiti presenti in Parlamento, prevede l'avvio di colloqui con Roma e Bolzano sul tema; in seguito sarà presentato anche un apposito disegno di legge.