L'alpinista americana Hilaree Nelson dispersa sul Manaslu in Nepal

L'alpinista statunitense Hilaree Nelson è dispersa sul Manaslu (8.163 metri), in Nepal.

La scalatrice ha avuto un incidente dopo aver raggiunto la vetta con il compagno Jim Morrison: mentre stava scendendo con gli sci è caduta ed è scomparsa. Sul Manaslu c'è anche stata nelle stesse ore una valanga che ha ucciso uno scalatore nepalese. La Nelson, 49 anni, è conosciuta nell'ambiente alpinistico per aver scalato in sole 24 ore l'Everest e il Lhotse nel 2012 e per le sue imprese di sci estremo, tra cui numerose discese sulla catena dell'Himalaya.