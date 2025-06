Kuwait City la città più calda del mondo: raggiunti i 49 °C

In cima alla classifica mondiale delle città più calde del mondo, domenica 29 giugno figura la capitale del Kuwait, Kuwait City, che ha registrato la temperatura più alta in assoluto con 49 °C, seguita da Al-Ahsa in Arabia Saudita (48,2 °C) e Al-Qaysumah, sempre in Arabia Saudita (47 °C). Il Marocco figura tra le regioni più colpite dall'ondata di calore globale e tre città marocchine si sono classificate tra le prime 15 località con le temperature più alte del mondo: Ben Guerir, a una settantina di chilometri a nord di Marrakech, Kenitra, nella regione di Rabat e Taroudant, nella regione di Souss Massa, vicino Agadir, sono nella lista delle località con temperature infernali sul pianeta Terra.