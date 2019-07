Kosovo, sospettato di crimini di guerra:si dimette premier Haradinaj

Il premier kosovaro, Ramush Haradinaj, ha annunciato le dimissioni. Haradinaj ha detto di aver preso la decisione dopo essere stato convocato dal Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), che intende interrogarlo come sospettato di crimini di guerra. Il premier ha comunque spiegato di non essere stato ancora accusato e di aver intenzione di "riproporsi al popolo per ottenere la sua fiducia".