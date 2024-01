Kosovo, incidente in miniera: oltre 10 lavoratori feriti

In Kosovo almeno 13 lavoratori sono rimasti feriti, due di loro in modo grave, in un incidente avvenuto nella miniera di Trepca, la più importante del Paese.

I minator sono stati vittima di una fuoriuscita di acido durante la pulizia delle tubature. Due di loro hanno riportato gravi lesioni agli occhi, mentre per gli altri le ferite sono state di minore entità. Tutti sono stati ricoverati in ospedale. Dalla miniera di Trepca, nel nord del Paese, si estraggono importanti minerali quali oro, argento, piombo, zinco.