Tajani chiama Kurti e Vucic: stop immediato alle violenze

Fotogallery - Scuola in fiamme in Guyana, strage

Trentaquattro militari della Kosovo Force, una forza militare internazionale guidata dalla Nato (Kfor), sono rimasti feriti nei gravi scontri fra le truppe e i dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Paese.

Tra questi, 14 sono italiani: tre sono gravi ma non in pericolo di vita, avrebbero riportato ustioni e fratture. "Atto irresponsabile e inaccettabile, non tollereremo ulteriori attacchi", ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Voglio esprimere solidarietà ai militari che continuano a impegnarsi per la pace", ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.