In Kosovo aperti i seggi per le elezioni parlamentari

In Kosovo alle 7 sono stati aperti i seggi per le elezioni parlamentari, che vedono favorito il partito della sinistra nazionalista Vetevendosje, del premier uscente Albin Kurti. Il voto si tiene in una situazione di grande incertezza sul futuro del Paese e di persistente stallo nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Stando ai pochi sondaggi della vigilia, il partito di Kurti, pur dato per vincente, dovrebbe attestarsi a percentuali inferiori al 50,2% ottenuto nelle ultime parlamentari del 2021.