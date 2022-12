Kosovo, trovato accordo con Belgrado: serbi rimuovono barricate

Cala la tensione in Kosovo dopo che è stato trovato l'accordo col presidente serbo serbo Aleksandar Vucic.

La Serbia ha quindi deciso di rimuovere le barricate alzate tra lunedì e martedì dopo l'arresto, avvenuto il 10 dicembre, dell'ex ufficiale serbo Dejan Pantic, ora ai domiciliari. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo aver trovato un accordo con i leader del Kosovo in una riunione notturna sulla crisi tra i due Paesi. "Entro 24-48 ore le barricate saranno rimosse", ha detto, "questo non è un processo semplice e non può essere fatto in due ore, come alcuni immaginavano".