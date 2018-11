16 novembre 2018 15:36 Kim Porter, ex modella e compagna di Puff Daddy trovata morta in casa Il rapper devastato dal dolore e sotto shock: erano in ottimi rapporti

Kim Porter, ex modella, attrice ed ex compagna del rapper Puff Daddy, è stata trovata morta nella sua casa a Toluca Lake, in California. Secondo quanto riportato dal sito americano 'Tmz' da qualche settimana la donna aveva contratto una forte influenza probabilmente legata a una forma di polmonite. Qualche ora prima di morire Kim avrebbe contattato il suo medico lamentando di non sentirsi bene. Si ipotizza che possa essere deceduta in seguito ad arresto cardiaco. Ora si attendono i risultati dell'autopsia.

Lei e il rapper sono stati insieme per 13 anni, dal 1994 al 2007 e dalla loro unione sono nati tre figli - un maschio di nome Christian e due gemelle Jassie James e D'Lila. In queste ore le autorità stanno indagando su un recente viaggio in Africa temendo che Kim possa aver contratto una malattia in quell'occasione.