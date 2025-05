Parigi, rapinarono Kim Kardashian nel 2016: otto condannati

Yunice Abbas, che ha ammesso la sua partecipazione, è stato condannato a sette anni di carcere (sempre di cui cinque con la condizionale). Stessa pena per Didier Dubreucq, soprannominato Didier "Occhi azzurri" e Marc-Alexandre Boyer, sospettato di aver fatto la guardia nella hall dell'hotel insieme a Yunice Abbas. Il figlio del presunto "ideatore" della rapina, ritenuto coinvolto perché aveva fatto da autista durante il colpo, è stato condannato a cinque anni di carcere (di cui quattro con la condizionale). François Delaporte, accusato di aver fornito e posseduto documenti falsi per un possibile nuovo colpo, mai avvenuto, è stato condannato a tre anni di carcere. Marc-Alexandre Boyer è stato infine multato per 5mila euro per il possesso di un'arma.