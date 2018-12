Killer di Strasburgo, la diretta via social dello scontro a fuoco

Sono ancora una volta i cittadini comuni con i loro video registrati con gli smartphone e poi postati sui social network a dare conto in diretta del blitz a Strasburgo che ha portato alla cattura e all'uccisione del killer della strage del mercatino di Natale, il 29enne Cherif Chekatt. Via Twitter gli attimi decisivi della sparatoria tra il ricercato e le forze speciali francesi che lo avevano individuato dietro una segnalazione.