Kiev: missile in Bielorussia possibile provocazione di Mosca

In merito al missile abbattuto in Bielorussa, Kiev "non esclude una deliberata provocazione da parte della Russia per coinvolgere la Bielorussia nella sua guerra".

Lo afferma in una nota il ministero della Difesa ucraino. "La parte ucraina non esclude una deliberata provocazione da parte dello Stato terrorista russo, che ha tracciato una tale rotta per i suoi missili da crociera per provocarne l'intercettazione", spiega il ministero dicendosi "pronto a partecipare a un'indagine sulle circostanze di questo incidente".