Kiev, la centrale nucleare di Zaporizhzhia riconnessa alla rete ucraina

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata riconnessa alla rete elettrica ucraina.

Lo ha annunciato la compagnia nazionale per l'energia, Energoatom. Intanto il ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushchenko, ha sottolineato la necessità di "un'urgente disoccupazione e smilitarizzazione" dell'impianto. "La missione congiunta dell'Aiea e dell'Onu presso la centrale di Zaporizhzhia dovrebbe avere il mandato di studiare non solo le norme per garantire la sicurezza nucleare, ma anche le componenti della sicurezza esterna", ha detto alla Cnn.