Khashoggi, figli risarciti da Riad con case di lusso e milioni di dollari

Khashoggi, intellettuale critico verso il regime saudita, risiedeva negli Usa ed era stato ucciso nel consolato del suo Paese a Istanbul da un commando di 15 agenti venuti da Riad. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Dopo aver negato l'omicidio, l'Arabia Saudita ha evocato una operazione gestita da elementi "fuori controllo", che sarebbe degenerata. Il processo a 11 sospettati si è aperto all'inizio dell'anno davanti alla giustizia saudita e la procura generale ha chiesto la pena di morte per cinque imputati. Tuttavia, nelle indagini persistono zone d'ombra, a partire dal ruolo del principe ereditario Mohammed bin Salman, ritenuto dal Senato statunitense il "responsabile" dell'omicidio.



Il Washington Post sottolinea che i pagamenti ai figli di Khashoggi sono stati autorizzati alla fine del 2018 dal re Salman, nel quadro di ciò che un ex funzionario ha descritto come ammissione del fatto che "è stata commessa una grande ingiustizia" e come tentativo di "riparare a un torto". Pratica, ha sottolineato, "che fa parte delle nostre tradizioni e della nostra cultura". I negoziati sui risarcimenti sarebbero stati gestiti da Khalid bin Salman, fratello di Mohammed bin Salman e ambasciatore negli Stati Uniti. Secondo il Washington Post, soltanto il figlio maggiore di Khashoggi, Salah, vive ancora in Arabia Saudita, a Gedda dove è banchiere, mentre un fratello e due sorelle vivono negli Stati Uniti.