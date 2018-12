Kenya, si complicano le ricerche di Silvia Romano: vani gli ultimi blitz

Continuano in Kenya le ricerche di Silvia Romano, la volontaria milanese 23enne rapita nel Paese il mese scorso. La situazione si è fatta più complicata negli ultimi giorni, dopo che i blitz in una serie di villaggi da cui sarebbero passati i rapitori con la ragazza non hanno dato alcun esito. Gli investigatori non sarebbero riusciti a individuare le zone da perlustrare.