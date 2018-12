Cooperante italiana rapita, decine di arresti in Kenya

Una retata con decine di fermi e arresti è stata compiuta dalla polizia keniana in due villaggi nei pressi del Tana River , a nord di Malindi, nell'ambito delle ricerche di Silvia Costanza Romano, la cooperante milanese rapita in Kenya il mese scorso . Secondo alcuni media locali, le persone fermate potrebbero essere anche alcune centinaia.

Ricerche senza sosta - "Stiamo lavorando 24 ore su 24 per salvare Silvia", ha riferito il comandante della polizia nella zona costiera keniana, Noah Mwivanda. Con queste parole l'alto funzionario ha voluto giustificare il riserbo della polizia sul numero dei fermi e degli arresti compiuti nella contea di Tana River.



"L'informazione è molto delicata e non può essere divulgata in pieno in quanto stiamo lavorando 24 ore su 24 per salvare la ragazza", ha detto Mwivanda confermando solo arresti in un'altra località (Sera), sempre nella zona di Garsen. "I residenti della zona costiera accusano la polizia di brutalità", ha osservato Standard, uno dei tre maggiori media del Paese.