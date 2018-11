Italiana rapita in Kenya, media: arrestate 14 persone in una maxi operazione

Quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell'ambito del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano , la volontaria 23enne di Milano sequestrata a Kilifi . Secondo la stampa locale i rapitori (sarebbero otto gli uomini armati che hanno assaltato il villaggio a 80 chilometri da Malindi) avevano affittato un locale in prossimità del luogo dove viveva la ragazza tre giorni prima.

Arrestate 14 persone - A riferire dell'arresto di 14 persone è il media kenyano Daily Nation. Fonti di polizia di Malindi hanno detto che le 14 persone sono fermate nella notte nella zona di Chakama e Galana-Kulalu. Si sa anche che i rapitori hanno attraversato con Silvia Romano il fiume Galana e che due dei cinque kenyoti feriti durante l'assalto sono in condizioni gravi.



Onlus: "Silvia siamo con te" - "Non ci sono parole per commentare quello che sta accadendo. Silvia, siamo tutti con te", è il commento della onlus Africa Milele Onlus per la quale la ragazza lavora.