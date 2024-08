Ha ucciso e smembrato 42 donne in Kenya, serial killer 32enne evade

E' evaso dalla custodia a Nairobi, in Kenya, insieme a 12 altri detenuti, il trentaduenne arrestato a luglio che ha confessato di aver ucciso e smembrato 42 donne, i cui corpi sono stati parzialmente ritrovati in una discarica della capitale. Collins Jumaisi Khalusha, descritto dalla polizia come un "vampiro psicopatico", è fuggito dalla stazione di polizia in cui era detenuto, insieme a un gruppo di eritrei.