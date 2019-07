Kenya, processo rapimento Silvia Romano: subito libero un indiziato

Alla prima udienza, riporta Il Fatto Quotidiano, Moses Chende era presente in aula, così come l'altro uomo accusato del rapimento della cooperante italiana, Abdulla Gababa Wari. Un terzo inquisito, Ibrahim Adan Omar, sarà invece giudicato in un processo a parte che inizierà il 19 agosto.



Durante il dibattimento, sono state fatte vedere ai testimoni le due motociclette che i banditi avrebbero usato per portare via Silvia Romano dal villaggio in cui lavorava. Dovrebbero, perché c'è chi riferisce invece che sia stata rapita a spalla. In aula, riferisce il cronista de Il Fatto, non c'era alcun diplomatico italiano e nemmeno qualcuno dei carabinieri del Ros o dei servizi segreti.



La pubblica accusa è affidata a Alice Mathangani, e donna è anche il giudice, la signora Dr. Julie Oseko. L'imputato Moses, oltre ad aver pagato l'ingente cauzione, ha un legale non d'ufficio, con una parcella che dovrebbe essere piuttosto consistente. Questo fa presupporre che dietro l'esecutore materiale del rapimento ci sia qualcuno di ricco e forse importante che ora paga le spese processuali.