Kenya, 12 morti e oltre 400 feriti nelle proteste contro il governo

Almeno dodici persone sono morte e oltre 400 sono rimaste ferite in una giornata di forti proteste in Kenya per la commemorazione delle vittime delle manifestazioni dell'anno scorso. A Nairobi in migliaia sono assembrati nei prezzi del palazzo presidenziale. Secondo il Daily Nation, un dimostrante è morto sotto i colpi della polizia a Nyandarua, mentre a Ol Kalou un cadavere è stato portato davanti alla stazione di polizia locale, a cui sono state appiccate le fiamme. Un'altra vittima viene segnalata a Karatine e altre due a Matuu. Oltre 400 sarebbero i feriti ricoverati.