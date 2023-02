Kenya istituisce polizia per proteggere le infrastrutture idriche

Il governo del Kenya ha lanciato un'unità di polizia per proteggere le sue infrastrutture idriche da episodi di vandalismo e terrorismo.

Lo ha annunciato il segretario degli Interni, Kithure Kindiki, spiegando in una conferenza stampa che tutti gli impianti e infrastrutture ritenuti fondamentali per la sicurezza nazionale saranno da ora sotto il controllo della nuova Unità di polizia per le infrastrutture critiche.