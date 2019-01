Kenya, il presidente: "Abbiamo ucciso tutti i responsabili dell'attacco a Nairobi"

Per neutralizzare l'attacco, rivendicato dai terroristi di Al Shabaab, gli agenti di Nairobi hanno lavorato per tutta la notte in modo da mettere in sicurezza l'intera area, con scontri a fuoco andati avanti fino all'alba. Un agente delle squadre speciali è rimasto ferito in una sparatoria durante l'assedio, durato quasi venti ore. Il presidente si è rivolto al Paese in un discorso televisivo, dicendo che 700 civili sono stati evacuati dall'edificio.



"Perseguiremo senza sosta gli ideatori dell'attacco" - Le autorità keniane "perseguiranno senza sosta" gli ideatori dell'attacco, ha ripreso Kenyatta precisando che "tutti i servizi di sicurezza stanno facendo ogni sforzo per individuare, reprimere e sconfiggere ogni singolo o gruppo terrorista". "I cittadini possono tornare al lavoro senza timore - ha concluso - e il Paese è sicuro per loro e per gli stranieri".