Kenya, decine di corpi trovati in un fiume: scatta l'indagine

Afp

La polizia del Kenya ha detto di aver avviato una serie di indagini dopo il ritrovamento di diversi corpi in un fiume, alcuni dei quali con segni di tortura. L'organizzazione keniota per la difesa dei diritti Haki Africa ha detto di aver contato in un obitorio ospedaliero almeno 21 cadaveri di persone non identificate che sarebbero stati recuperati dal fiume Yala, nell'ovest del Paese.