Kenya, attacco terroristico contro la polizia: almeno sei morti

Almeno sei persone sono state uccise in Kenya in un attentato compiuto da terroristi islamici, probabilmente affiliati ad al-Shabaab. Lo ha riferito la polizia della contea di Garissa, al confine con la Somalia, precisando che l'attacco è avvenuto alle 5 del mattino nei pressi di un campus della polizia nazionale. I terroristi hanno razziato la struttura, sparando ai residenti e accoltellando alcuni di loro. Secondo gli investigatori, il raid sarebbe una ritorsione dei militanti per l'arresto, nei giorni scorsi, di un loro affiliato.