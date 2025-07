Kenya, altra attivista morta in custodia in circostanze sospette

In Kenya la polizia è nuovamente nell'occhio del ciclone dopo la morte di una giovane manifestante, in circostanze sospette, mentre era in custodia nella città di Nanyuki. Secondo la sua famiglia, l'attivista Julia Njoki, arrestata durante le proteste del 7 luglio, sarebbe stata brutalmente aggredita dagli agenti. È stata poi trovata priva di sensi nella sua cella e trasportata d'urgenza in ospedale: un rapporto medico preliminare ottenuto dalla famiglia indica che Njoki ha subito un trauma da corpo contundente alla testa, compatibile con un grave pestaggio. L'episodio fa seguito alla morte in custodia del blogger Albert Ojwang, avvenuta un mese fa, che ha scatenato le proteste di piazza dei giovani keniani contro la polizia.