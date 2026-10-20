La sua morte è soltanto l'ultima di una lunga lista all'interno della famiglia Kennedy. Una vera e propria maledizione per una delle più importanti famiglie americane: esiste infatti una teoria che collega tra loro una serie di omicidi, incidenti e altre disgrazie che hanno coinvolto direttamente i Kennedy e le persone attorno a essi, portando molti dei suoi membri a morti premature e non naturali, tra cui i celebri fratelli John e Robert, assassinati rispettivamente nel 1963 e nel 1968 a causa di intrighi politici.