Non c'è pace per la famiglia Kennedy, una delle più note e importanti degli Stati Uniti. Kyle, una dei 34 nipoti di Robert F. "Bobby" Kennedy ed Ethel Kennedy, è morta il 21 settembre nella sua casa di Westwood, nel Massachusetts. L'educatrice era nata il 6 luglio 1984 a Washington, dai genitori Michael (scomparso nel 1997) e Victoria Denise Gifford. Kyle Kennedy lascia due figli: Conor, di 12 anni, e Declan, di 10 anni, oltre alla madre, due fratelli e diversi nipoti.
La vita di Kyle
Nella sua vita si era dedicata con passione all'educazione della prima infanzia, promuovendo la riforma educativa per i bambini svantaggiati e le persone con disabilità. La sua carriera era iniziata a New York come insegnante ed è proseguita con un Master in Education Policy and Management presso la Graduate School of Education della Harvard University. Negli ultimi anni della sua vita, la donna è rimasta paralizzata a causa di una grave lesione al midollo spinale subita nel 2020. Il suo attivismo a favore delle persone diversamente abili l'ha portata anche a testimoniare a un'udienza sulla discriminazione nell'assistenza sanitaria per le persone con disabilità presso la State House del Massachusetts.
La maledizione dei Kennedy
La sua morte è soltanto l'ultima di una lunga lista all'interno della famiglia Kennedy. Una vera e propria maledizione per una delle più importanti famiglie americane: esiste infatti una teoria che collega tra loro una serie di omicidi, incidenti e altre disgrazie che hanno coinvolto direttamente i Kennedy e le persone attorno a essi, portando molti dei suoi membri a morti premature e non naturali, tra cui i celebri fratelli John e Robert, assassinati rispettivamente nel 1963 e nel 1968 a causa di intrighi politici.
Le ultime tragedie
Nel 2020, Maeve Kennedy Townsend McKean, altra nipote di Bobby, è scomparsa in mare insieme al figlio di 8 anni nel tentativo di recuperare una palla. Un anno prima Saoirse Roisin Kennedy Hill, altra nipote di Rfk, è stata stroncata a soli vent'anni da un mix di cocktail e stupefacenti. Nel 2012 Mary Richardson Kennedy, ex moglie di Robert Francis Kennedy Jr., si è suicidata nel giardino della sua villa a Bedford, New York, soccombendo a alcolismo e depressione. Nel 1999 John Fitzgerald Kennedy Jr. è morto assieme alla moglie Caroline e alla cognata Lauren Bessette, all'età di 38 anni, in un incidente aereo.