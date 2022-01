Kazakistan, Usa autorizzano dipendenti consolato a lasciare il Paese

Ansa

Il Dipartimento di Stato americano ha autorizzato i dipendenti non essenziali del consolato Usa ad Almaty di lasciare il Kazakistan, dove le rivolte scoppiate per gli aumenti delle bollette del gas hanno provocato decine di morti. "Il Dipartimento ha approvato la partenza volontaria dei dipendenti del governo statunitense non essenziali e dei familiari di tutti i dipendenti", spiega un comunicato.