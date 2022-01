Kazakistan, Russia e Cina denunciano intervento straniero

Ansa

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l'omologo cinese Wang Yi hanno avuto una conversazione telefonica sulla crisi in Kazakistan, nella quale hanno entrambi denunciato "l'interferenza di forze esterne, compreso l'uso di mercenari per organizzare attacchi a cittadini e forze dell'ordine". Lo rende noto l'agenzia russa Tass. "Le due parti hanno manifestato solidarietà agli sforzi del Kazakistan per ripristinare l'ordine costituzionale".