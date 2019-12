Kazakistan, precipita aereo con 100 persone a bordo: 14 morti e 60 feriti

Un aereo della Bek Air, con 100 persone a bordo, è precipitato poco dopo il decollo dallo scalo di Almaty, in Kazakistan . Era diretto verso la capitale Nur-Sultan, l'ex Astana. Per ora le vittime confermate sono 14, mentre sono 60 i feriti. Sul velivolo viaggiavano 95 passeggeri e cinque membri d'equipaggio.

Un reporter della Reuters, vicino alla scena, ha affermato che c'era una forte nebbia nell'area ma la causa dell'incidente non è nota. L'aereo avrebbe perso quota, prima di colpire una barriera di cemento e schiantarsi contro un edificio a due piani. Per determinare le cause del disastro, le autorità hanno garantito che verrà istituita una commissione speciale.