Kazakistan, esplosione in miniera di carbone: sei morti

ansa

Sei minatori sono morti e altri due sono rimasti feriti a causa di un'esplosione in una miniera della ArcelorMittal in Kazakistan. L'incidente, provocato da una fuga di gas metano, è avvenuto nella miniera di carbone di Abaiskaya, nella regione industriale di Karaganda. Al momento della tragedia nella miniera c'erano 64 minatori. La ArcelorMittal ha precisato che i due feriti sono in "condizioni critiche".