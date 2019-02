Katy Perry accusata di razzismo per la sua linea di scarpe

Scuse che non sono bastate a far desistere l'ira del web. Per questo motivo le calzature incriminate sono sparite sia dal sito web del brand sia dai negozi.



Non è la prima volta che la cantante di "Last friday night" è accusata di razzismo per le sue scelte di stile. Nel 2013 Katy Perry fu criticata per essersi presentata a una cerimonia di premiazione vestita da Geisha. Stessa reazione quando la pop-star, nel video del singolo "This is how we do", sfoggiò decine di treccine afro. Nessuna di queste scelte è piaciuta al grande pubblico.



Ma la linea della cantante non è la prima a essere messa sotto accusa per la realizzazione di capi considerati razzisti. Poco tempo fa, infatti, Gucci fece rimuovere dalla sua collezione un maglione a collo nero, con labbra rosse disegnate, da indossare anche come passamontagna. A dicembre, invece, Prada rimosse una serie di accessori che ricordavano delle scimmie nere, sempre con le labbra rosse. E anche alla nota ditta di piumini, Monclair, nel 2016 furono rivolte accuse analoghe per aver inserito nella sua campagna pubblicitaria una serie di disegni con facce nere e labbra laccate di rosso.