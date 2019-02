Kashoggi, polizia: resti forse bruciati in un forno usato per kebab

Il corpo di Jamal Khashoggi potrebbe essere stato bruciato in un pozzo, usato solitamente come forno per cucinare il kebab, della residenza del console saudita di Istanbul. E' l'ipotesi della polizia turca che indaga sulla sparizione e sulla morte del giornalista dissidente saudita. I resti del reporter potrebbero essere stati carbonizzati a circa mille gradi dopo essere stati trasportati dal vicino consolato di Riad, in cui Kashoggi era stato ucciso.