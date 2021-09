Kabul, Borrell: "Ok all'impegno con i talebani ma a certe condizioni"

Afp

"Restiamo impegnati a sostenere il popolo afghano. Dovremo impegnarci con i talebani, ma non significa riconoscimento. Si tratta di un impegno operativo". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell elencando alcune condizioni: il Paese non diventi una base per il terrorismo; rispetto dei diritti delle donne; formazione di un governo inclusivo; accesso libero agli aiuti umanitari; possibilità di lasciare il Paese per le persone a rischio.