Juan Carlos si è rifugiato ad Abu Dhabi nell'hotel più lussuoso al mondo

L'ex re di Spagna Juan Carlos, che ha lasciato il Paese sotto il peso di accuse di corruzione, si trova ad Abu Dhabi. Lo afferma il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo precedenti informazioni che volevano l'82enne sovrano diretto in Repubblica Dominicana o Portogallo. Juan Carlos avrebbe preso residenza in un super hotel.

La Casa Reale non ha voluto confermare dove si trovi Juan Carlos, che ha abdicato nel 2014, ma per Abc egli ha lasciato la Spagna da Vigo in Galizia su un jet privato, accompagnato da quattro guardie del corpo e da un collaboratore. Giunto all'aeroporto Al Bateen di Abu Dhabi, usato solo per i voli privati, il re e il suo entourage sono stati trasferiti con un elicottero all'Emirates Palace Hotel, "uno dei più costosi al mondo", di proprietà del governo degli Emirati.

Ecco l'hotel extralusso dove risiede l'ex monarca Juan Carlos mandarinoriental 1 di 30 mandarinoriental 2 di 30 mandarinoriental 3 di 30 mandarinoriental 30 di 30 mandarinoriental 30 di 30 mandarinoriental 30 di 30 mandarinoriental 30 di 30 mandarinoriental 30 di 30 mandarinoriental 30 di 30 mandarinoriental 10 di 30 mandarinoriental 11 di 30 mandarinoriental 12 di 30 mandarinoriental 13 di 30 mandarinoriental 14 di 30 mandarinoriental 15 di 30 mandarinoriental 16 di 30 mandarinoriental 17 di 30 mandarinoriental 18 di 30 mandarinoriental 19 di 30 mandarinoriental 20 di 30 mandarinoriental 21 di 30 mandarinoriental 22 di 30 mandarinoriental 23 di 30 mandarinoriental 24 di 30 mandarinoriental 25 di 30 mandarinoriental 26 di 30 mandarinoriental 27 di 30 mandarinoriental 28 di 30 mandarinoriental 29 di 30 mandarinoriental 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da allora, Juan Carlos non ha mai lasciato l'albergo a causa del caldo. Secondo l'emittente Abc, Abu Dhabi non sarà l'ultima tappa del re che attende la fine della stagione degli uragani per raggiungere la Repubblica Dominicana, ospite a Casa de Campo, il complesso alberghiero del magnate dello zucchero Pepe Fanjul.