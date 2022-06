Johnson al G7: "Ucraina vincerà la guerra, dobbiamo sostenerla"

"L'Ucraina può vincere e vincerà" la guerra.

Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, facendo appello ai leader del G7 affinché non rinuncino a sostenere Kiev e annunciando un rafforzamento del sostegno finanziario del suo Paese per aiutare Kiev a far fronte all'invasione russa. Lo riferisce il Guardian. "Non è il momento di mollare", ha insistito Johnson, sottolineando che Londra fornirà altri 525 milioni di sterline in garanzie per l'ottenimento di prestiti. Il totale degli aiuti finanziari e umanitari concessi quest'anno dal Regno Unito a Kiev sale così a 1,8 miliardi di sterline.