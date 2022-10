Joe Biden: "Putin non scherza quando parla di minaccia nucleare"

Il presidente americano Joe Biden, parlando a un evento elettorale a New York, invita a non sottovalutare il pericolo che arriva dalla Russia.

"Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biolgiche - ha detto -, perché il suo esercito è in difficoltà. Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba - ha proseguito - c'è la minaccia di un 'Armageddon' nucleare".