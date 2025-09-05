Usa, l'ex presidente Joe Biden operato per rimuovere un tumore alla pelle

Nel febbraio 2023, quando era ancora in carica, una lesione cancerosa gli era già stata rimossa dal torace durante un esame medico di routine. La biopsia aveva rivelato un carcinoma basocellulare, una delle forme più comuni di cancro della pelle. Lo scorso maggio, Biden ha rivelato di essere stato diagnosticato con una forma "aggressiva" di cancro alla prostata con "metastasi ossee". Questo tumore è classificato con un punteggio di 9 secondo la scala di Gleason, che valuta l'aggressività dei tumori della prostata su una scala fino a 10.