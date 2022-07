Joe Biden di nuovo positivo al Covid | Casa Bianca: "Sta bene, non ha sintomi"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato nuovamente positivo al Covid a seguito di un tampone antigenico, dopo svariati test negativi nel corso degli ultimi giorni.

Lo ha comunicato in una nota il medico personale della Casa Bianca, Kevin O'Connor , precisando che Biden "continua a stare bene e non ha alcun sintomo". In un tweet, il presidente ha confermato di essere nuovamente in isolamento: "Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano - ha scritto -. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in pista".