"Il cancro di Biden si è diffuso": il figlio dell'ex presidente rivela che il tumore del padre si è aggravato
Il 46esimo inquilino della Casa Bianca sta affrontando il quarto stadio della malattia alla prostata, il livello più avanzato
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Nel maggio 2025, all'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato diagnosticato un tumore aggressivo alla prostata, con metastasi ossee. Il che significa, come spiega il giornalista Paddy O'Connell durante l'intervista al figlio Hunter Biden, trasmessa su Bbc Newsnight, che dovrà vivere con il cancro per sempre. "È molto dura", ammette il figlio, per lui come per tutti coloro che gli stanno accanto. "Mio padre è e rimane il centro della nostra famiglia, non solo per via di chi è in quanto personaggio, ma per chi rappresenta per ognuno di noi", ammette con una voce che tradisce l'emozione. "È davvero, davvero dura ed è davvero triste da vedere", aggiunge.
"Qualunque cosa pensiate della sua politica o delle decisioni che ha preso, posso dirvi questo: è il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno di chiunque io abbia mai letto, sentito nominare o persino visto in un film", ha osservato Hunter. "Ed è davvero difficile, Paddy... Il cancro è davvero difficile." "Vorrei che si lamentasse di più", confessa il figlio dell'ex presidente, rivelando che la malattia si è aggravata: "Non va bene. Il cancro si è metastatizzato alle ossa, è molto doloroso. È davvero debilitante, sotto molti aspetti. Lui è ancora là fuori, sta ancora facendo le sue cose e... crede così tanto in questo Paese", dice, lasciando quasi intendere che la sua carriera politica di oltre 50 anni non è, in realtà, ancora finita.