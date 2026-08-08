"Qualunque cosa pensiate della sua politica o delle decisioni che ha preso, posso dirvi questo: è il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno di chiunque io abbia mai letto, sentito nominare o persino visto in un film", ha osservato Hunter. "Ed è davvero difficile, Paddy... Il cancro è davvero difficile." "Vorrei che si lamentasse di più", confessa il figlio dell'ex presidente, rivelando che la malattia si è aggravata: "Non va bene. Il cancro si è metastatizzato alle ossa, è molto doloroso. È davvero debilitante, sotto molti aspetti. Lui è ancora là fuori, sta ancora facendo le sue cose e... crede così tanto in questo Paese", dice, lasciando quasi intendere che la sua carriera politica di oltre 50 anni non è, in realtà, ancora finita.