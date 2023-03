Jair Bolsonaro annuncia: "Il 29 marzo intendo tornare in Brasile"

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che intende tornare in Brasile dagli Stati Uniti il 29 marzo.

"Il giorno previsto è il 29 di questo mese, ma sette giorni prima studierò le circostanze, per vedere com'è la situazione in Brasile, per capire come sono i contatti qui", ha spiegato Bolsonaro che si trova in Florida dal 30 dicembre. La moglie Michelle, intanto, lo ha raggiunto negli Usa per festeggiare il suo compleanno, che sarà il 21 marzo.