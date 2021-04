Italiani scomparsi in Messico, condannati due dei tre poliziotti imputati

ansa

Il Tribunale dello Stato messicano di Jalisco ha condannato i due poliziotti Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia per la "sparizione forzata" di Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, due dei tre italiani scomparsi in Messico il 31 gennaio 2018. Per la condanna di Linda Guadalupe Arroyo, che si è data alla fuga venerdì durante una pausa, si dovrà attendere la cattura. Le pene saranno rese note nel corso di una prossima udienza.