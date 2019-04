Italiana uccisa da baby gang in Gb, confessano le sei ragazze indagate

Svolta nelle indagini per la morte di Mariam Moustafa, la 18enne italo egiziana di Ostia uccisa nel 2018, dopo essere stata aggredita da almeno sei ragazze, a Nottingham in Inghilterra. Le sei teenager indagate hanno ammesso le proprie responsabilità. La studentessa era stata assalita dal gruppo nei pressi di una fermata dell'autobus. La 18enne, entrata in coma poche ore dopo l'aggressione, era deceduta dopo un mese di agonia.